Oscar Niemeyer tem 'franca recuperação', diz médico

Segundo o médico, ainda não há previsão de alta, mas a expectativa é que ele volte para casa. "Não há previsão de alta, ninguém está com pressa de mandar ele para casa. Está evoluindo. Se continuar no rumo em que ele está, ele volta para casa, não sei quando, mas isso deve acontecer."

De acordo com o médico, a função renal do arquiteto foi prejudicada, em razão de uma gripe, mas no momento está "em franca melhora". "Qualquer um que pega uma gripe forte fica na cama, imagina ele, na idade dele. Ele desidratou e afetou o rim, mas evolução é bastante favorável", afirmou. Niemeyer tem 104 anos.

Gjorup disse também que o arquiteto se encontra lúcido, não depende de nenhum aparelho, respira espontaneamente e está comendo espontaneamente. "Niemeyer está na unidade intermediária, onde o coração e a oxigenação estão sendo monitorados", disse. O médico disse ainda que Niemeyer está conversando e interagindo com a família.