Osklen mostra na SPFW um verão de luxo despojado

Por que falar disso quando se fala da nova coleção, cujo tema foi Endless Summer ("verão sem fim")? Porque é justamente nesta coleção que culmina a década de aprendizado de Oskar. "Claro que voltamos a explorar o verão e a nossa praia, mas viemos agora com pesquisa de materiais madura, com conceitos de moda e sustentabilidade mais amadurecidos, com a maturidade que buscava em todos estes anos", comentou Oskar.

Ainda que a modelagem tenha surgido o corte criativo de peças como as saias mullets discretas, as camisas ?mullet invertido? (mais curtas nas costas) tanto para elas quanto para eles, as calças cropped, foi na pesquisa, no uso e na manipulação de materiais que a coleção revelou a maturidade da marca. É interessante observar como cada vez mais a Osklen utiliza matérias-primas que poderiam ser "de luxo" e as transforma em peças despojadas.

Nesta coleção, a seda em estado bruto virou um tricô rústico e ao mesmo tempo requintado. O simples é o novo luxo. Os tecidos naturais como o algodão e o linho surgem acoplados ao denin lavado, e aos mais tecnológicos como o neoprene e o náilon holográfico, que aqui virou parca de chuva e shorts masculino.

Por falar em masculino, a Osklen investe bem na moda para eles e sempre traz opções interessantes. Desta vez, depois do desfile ser aberto por um look feminino do tradicional macacão de neoprene (para surfar) com apliques de pedrarias, foi a vez da mesma peça surgir em versão masculina, "pintada" de céu, em tons claros, exibindo a paisagem californiana. É ousado, mas não afetado.

Ousada também a peça em que as costas de tricô de seda são costuradas à frente "canga no pescoço". Difícil explicar, mas bom de olhar e melhor de vestir. A mistura causa impacto e agrega valor à sempre básica moda praia. Ainda para eles, surgem paletós e macaquinhos com corte justo e preciso e textura rústica garantida pelo linho de seda. Parece casual, mas não é.

Parece também casual a estamparia em degradê, que reproduz os cenários cariocas e vai do verde-azul do mar até o cinza claro dos prédios da orla, ou que se dissolve em vários tons de laranja e degradê amarelado do pôr-do-sol. Uso preciso da impressão digital para criar um efeito natural em camisas, saias, vestidos e camisetinhas.

Ao final do desfile, quando o sol já baixava no imenso telão que envolveu a plateia com a trilha sonora evocando um programa de rádio da Califórnia, a sensação era de que, se depender da Osklen, vamos passar um verão elegantemente despojados.