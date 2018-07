Ossada é encontrada em cisterna em morro do Rio Uma ossada foi encontrada em uma cisterna no meio da mata, no alto do morro do Vidigal, zona sul do Rio, ontem. Policiais militares do Batalhão de Choque receberam denúncia de um morador da vizinhança a respeito do esconderijo e foram até lá. No local, além dos ossos, havia roupas de mulher.