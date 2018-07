Oswaldo Cruz é liberada após oito horas de interdição

A previsão do DER era que de a liberação da rodovia Oswaldo Cruz ocorresse antes, mas a chuva no local levou mais barro à pista, postergando o término da limpeza. Dez homens trabalharam na liberação com a ajuda de duas máquinas.

A queda da barreira na Oswaldo Cruz não causou congestionamento, segundo o DER, uma vez que os motoristas que passavam pelo local eram direcionados para a Tamoios - com tráfego intenso sentido São José dos Campos e normal no sentido Caraguatatuba - e Rio-Santos, que segue também com bastante movimento e pontos de lentidão entre as cidades de Ubatuba e Caraguatatuba.

O tráfego no corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, que liga São Paulo ao Vale do Paraíba e dá acesso às estradas que levam ao litoral norte e ao Rio de Janeiro, permanece tranquilo na manhã deste domingo, conforme a concessionária responsável pelo trecho.

No litoral Sul de São Paulo, o sistema Anchieta Imigrantes opera em esquema 2x6, ou seja, duas pistas sentido litoral e seis com direção à Capital. A subida da serra é realizada, conforme a Ecovias, pelas pistas norte e sul da Imigrantes e a descida é feita pela via Anchieta. Por volta das 12h30, a pista norte da via Anchieta na Serra foi bloqueada, segundo a concessionária, para inversão de sentido e início da operação subida.

A Imigrantes, sentido São Paulo, tem lentidão na baixada do km 61 até o trecho de serra pela pista norte no km 46. Neste momento, conforme a Ecovias, a pista sul é a melhor opção para os motoristas que desejam retornar à capital. A rodovia padre Manoel da Nóbrega apresenta lentidão do km 292 ao km 283 e a Cônego D. Rangoni do km 265 ao km 270. O tráfego lento, sendo as duas rodovias no sentido São Paulo, é justificado por excesso de veículos, conforme a Ecovias.

A expectativa da concessionária é que o tráfego permaneça intenso no Sistema Anchieta e Imigrantes até o final da noite deste domingo, na volta do feriado prolongado de Ano-Novo. "Há previsão de tráfego bastante carregado no período da noite. Se puder, adiante sua viagem para antes do horário de almoço", alerta a Ecovias.