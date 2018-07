Otan anuncia que vai encerrar operação na Líbia em 31 de outubro

"Nós concordamos que as nossas operações estão muito próximas da sua conclusão e tomamos uma decisão preliminar de terminar a Operação de Proteção Unificada em 31 de outubro", disse Rasmussen em entrevista coletiva após uma reunião de embaixadores da Otan em Bruxelas.

"(Até 31 de outubro) a Otan vai acompanhar a situação e manter a capacidade de responder às ameaças a civis, se necessário", afirmou.

Ele disse que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) poderá tomar uma decisão formal no início da próxima semana sobre o fim da operação: "Nesse meio tempo, vou consultar estreitamente com a ONU e o Conselho Nacional de Transição".

"Estou muito orgulhoso do que temos conseguido juntamente com nossos parceiros, incluindo muitos da região", disse Rasmussen.

O ex-líder líbio deposto Muammar Gaddafi, que estava em fuga há mais de dois meses, foi localizado e morto em Sirte, sua cidade natal, na quinta-feira.

Questionado sobre o destino do filho de Gaddafi, Saif al-Islam, o chefe da Otan disse que a organização não tinha conhecimento do seu paradeiro.

(Reportagem de David Brunnstrom e Justyna Pawlak)