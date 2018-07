Otan dá apoio a plano de Obama para Afeganistão

Líderes dos 28 países integrantes da aliança militar se comprometeram em uma reunião de cúpula em Estrasburgo, na França, a enviar mais 3.000 soldados para tarefas de curto prazo com a finalidade de reforçar a segurança das eleições afegãs, marcadas para 20 de agosto, e outros 2.000 efetivos para treinar as forças de segurança locais.

Os líderes também prometeram mandar 300 treinadores de policiais paramilitares e prover 600 milhões de dólares para financiar o Exército afegão e a assistência a civis.

O secretário-geral da Otan, Jaap de Hoop Scheffer, disse que os aliados estão unidos no apoio à estratégia defendida por Obama, que tem por base uma abordagem regional para o Afeganistão, com a intensificação de esforços civis e treinamento de forças de segurança.

Scheffer afirmou que mais de dez países anunciaram novas contribuições. "Vamos apoiar as eleições, vamos melhorar o treinamento dos soldados afegãos", disse ele em uma coletiva de imprensa.

"Muitos aliados encararam a situação esta manhã e os resultados concretos desta cúpula são muito, muito bons de fato."

Obama, que busca usar sua popularidade na Europa para arrancar concessões de aliados, disse estar agradecido pelo comprometimento e que foi dado "um substancial passo adiante".

Mas ele acrescentou: "Vamos precisar de mais recursos e um esforço sustentado para alcançar nossas metas finais".

Obama afirmou que os EUA esperam que recursos adicionais sejam destinados ao apoio dessa estratégia, a qual iria, segundo ele, "estabelecer um ponto de referência de honestidade e integridade de propósitos".

"Será muito mais difícil para cada um de nós na Otan evitar ou reduzir as sérias responsabilidades envolvidas na realização de nossa missão", disse ele.

Apesar dos apelos dos EUA, não houve na cúpula oferta de envio de tropas de combate por um longo período, que iriam ajudar a modificar o equilíbrio do que muitos analistas dizem ser uma crescente "americanização" do esforço militar internacional no Afeganistão.

Mais de metade dos cerca de 70.000 soldados que estão no Afeganistão são norte-americanos e este porcentual vai aumentar quando chegarem os milhares de soldados adicionais que Obama enviou para o Afeganistão.

Os líderes europeus têm relutado em mandar mais soldados para uma guerra que é impopular entre seu eleitorado, preferindo direcionar suas energias para a reconstrução e o desenvolvimento do Afeganistão.