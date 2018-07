Otan diz que Rússia a vê como adversária e prepara ajuda para Ucrânia A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) prepara medidas para ajudar a Ucrânia a se defender no impasse com a Rússia e precisa adaptar-se ao fato de que Moscou a vê como uma adversária, disse o secretário-geral da organização, Anders Fogh Rasmussen, em entrevista publicada neste domingo.