Otan e forças afegãs lançam operação contra Talebã

O Exército do Afeganistão e as tropas da Otan no país iniciaram uma grande operação militar em Kandahar, no sul do país, para expulsar militantes do Talebã que estão em operação no distrito de Arghandab, nos arredores da cidade. Relatos vindos da região nesta quarta-feira afirmam que têm havido pequenos confrontos e tiroteiros entre soldados e militantes. Segundo o correspondente da BBC em Cabul Martin Patience, nem o Exército e nem a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) confirmaram o número de soldados envolvidos na operação. O Ministério da Defesa do Afeganistão disse que cerca de 300 a 400 militantes estão no distrito de Arghandab e teriam tomado o controle de pelo menos oito vilarejos. Na terça-feira, centenas de moradores locais deixaram suas casas depois que helicópteros da Otan soltaram folhetos nos vilarejos avisando a população sobre o início da operação. Na semana passada, o Talebã colaborou com uma fuga em massa da prisão de Kandahar, libertando pelo menos 350 insurgentes. Patience diz que não está claro se esses insurgentes são alvos da atual operação. Nos últimos quinze dias, nove soldados britânicos foram mortos no Afeganistão, quatro só na última terça-feira. Na segunda-feira, o governo britânico anunciou que um adicional de 230 soldados será enviado para o Afeganistão. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.