Otan enviará navios ao Báltico para reforçar defesa de aliados do leste europeu

Um grupo multinacional de cinco navios pequenos - quatro caça-minas e um navio de apoio - serão enviados para o Mar Báltico em um "futuro próximo", disse um porta-voz do Comando Marítimo da Otan.

A Otan deixou claro que não pretende se envolver militarmente na Ucrânia, que não é membro da aliança. Mas afirmou na quarta-feira que iria enviar mais navios, aviões e tropas para a Europa Oriental para tranquilizar aliados preocupados com anexação da região da Crimeia pela Rússia.

Os navios da Noruega, Holanda, Bélgica e Estônia compõem um dos quatro grupos navais da Otan, que a aliança tem disponível como uma força de reação imediata.

"Durante esse período de tensão, sentimos ser apropriado enviar (o grupo) para o Mar Báltico como parte de um amplo pacote de ações das forças marítimas, aéreas e terrestres da Otan", disse general da Força Aérea dos Estados Unidos Philip Breedlove, comandante militar superior da Otan.

Os navios, que estão sendo preparados no porto alemão de Kiel, vão visitar portos do Báltico e tomar parte em um exercício previamente agendado para o próximo mês para caçar minas e torpedos de ambas as guerras mundiais.

A Otan já disse que vai triplicar o seu número habitual de caças em patrulha ao longo do Báltico a partir do próximo mês, como parte das medidas para reforçar as defesas da Europa Oriental.

Rússia diz que o envio de forças significativas da Otan para a Europa Oriental, próxima à Rússia, violaria o acordo de cooperação entre Moscou e a aliança de 1997.