Otan supera objeção turca e nomeia dinamarquês como secretário

As objeções turcas a Rasmussen, ligadas à maneira como ele lidou com a crise desencadeada em 2006 por causa de charges do profeta Maomé em um jornal dinamarquês, ameaçavam a imagem de unidade que a Otan buscava apresentar na cúpula do 60o aniversário da aliança militar.

Na ocasião, Rasmussen defendeu a publicação das charges, que causaram protestos no mundo muçulmano, sob a alegação da liberdade de expressão, e se recusou a pedir desculpas para países muçulmanos.

"Estou profundamente honrado por ser indicado como o próximo secretário-geral da Otan e vou fazer o máximo para estar à altura da confiança depositada em mim por meus colegas", disse Rasmussen, que substitui o holandês Jaap de Hoop Scheffer a partir de 1 de agosto.

Falando ao lado de Rasmussen, Scheffer acrescentou: "Você sabe que tem havido discussões nas últimas 36 horas, mas o fato de estarmos aqui ao lado um do outro significa que uma solução foi encontrada para as preocupações da Turquia, e todos nós concordamos de maneira unânime".

Confrontos violentos entre a polícia e manifestantes anti-Otan perturbaram o clima da cúpula, onde o presidente Barack Obama, em sua primeira viagem à Europa, tentou angariar apoio para a guerra no Afeganistão e seus líderes.

Os manifestantes atearam fogo em um antigo posto na fronteira franco-alemã e a polícia usou gás lacrimogêneo e granadas de choque para tentar conter a violência. Pelo menos 50 pessoas ficaram feridas.

O primeiro-ministro turco Recep Tayyip Erdogan instou a Otan a buscar alternativas a Rasmussen. Seu colega italiano Silvio Berlusconi conversou com Erdogan por telefone na manhã deste sábado para tentar romper o impasse.

Os membros da Otan chegaram à cúpula na cidade francesa de Estrasburgo e nas cidades alemãs de Kehl e Baden-Baden com a esperança de forjar uma nova visão estratégica para uma aliança criada pouco depois da Segunda Guerra para defender as fronteiras européias.

No encontro dos líderes da Otan, houve ainda acordo para que 3 mil integrantes da organização ajudem na segurança das eleições de agosto no Afeganistão, segundo comunicado da Casa Branco.