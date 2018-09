Otimismo com economia mundial persiste e bolsas da Ásia sobem

O índice MSCI de ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão tinha ganhos de 1,55 por cento, para 380 pontos, nesta manhã, liderados pelos setores de energia e tecnologia. As bolsas da região acumularam alta de 3,7 por cento nos últimos quatro dias, mas ainda têm no ano queda de 8,7 por cento.

Entre as notícias positivas recentes, a Espanha conseguiu vender 3,9 bilhões de dólares em bônus de três anos, vendo uma forte demanda e amenizando as preocupações dos investidores sobre o apetite pela dívida dos países europeus que enfrentam problemas fiscais.

Os investidores também receberam com alívio o anúncio, na véspera, do presidente do Banco Central Europeu (BCE), Jean-Claude Trichet, de que os empréstimos emergenciais de três meses continuarão até setembro. Na Alemanha, uma corte da Justiça rejeitou os esforços para se bloquear as garantias alemãs ao pacote de ajuda da zona do euro.

"Os fundos começaram a se inclinar para a tomada de risco após o comportamento de redução de risco visto de meados até o fim de maio", disse Tsuyoshi Segawa, estrategista de ações do Mizuho Securities.

Houve pouco impacto dos dados da China divulgados no pregão, após os números de exportação da véspera, com salto de quase 50 por cento em maio ante igual mês de 2009 animarem os mercados em todo o mundo.

Nesta sessão, o país informou que a inflação ao consumidor acelerou para o maior patamar em 19 meses em maio, enquanto o crescimento da produção industrial e os investimentos moderaram.

Em TÓQUIO, houve alta de 1,7 por cento, para 9.705 pontos. A interrupção da alta do iene ante o euro animou alguns setores.

A bolsa de HONG KONG avançou 1,22 por cento, para 19.872 pontos. XANGAI subiu 0,29 por cento, para 2.569 pontos.

Em SYDNEY, a alta foi de 1,58 por cento, para 4.505 pontos.

A bolsa de SEUL ganhou 1,43 por cento, para 1.675 pontos. CINGAPURA teve variação positiva de 0,6 por cento, para 2.796 pontos. TAIWAN subiu 1,64 por cento, para 7.299 pontos.