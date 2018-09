Ouattara diz que suas forças estão 'nos portões de Abidjã

"Peço a vocês que sirvam à seu país... Está na hora de se unir aos seus irmãos nas Forças Republicanas", disse Ouattara em comunicado na televisão estatal. O pronunciamento foi feito pouco depois de a África do Sul anunciar que o chefe do Exército de Gbagbo buscou refúgio em sua embaixada no país.

As forças de Ouattara tomaram o controle de diversas cidades próximas à cidade principal de Abidjã, incluindo o porto de cacau de San Pedro, durante a madrugada, apertando o cerco ao redor de Gbagbo, que já resistiu a pedidos anteriores pela sua renúncia.