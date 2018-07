Ourives confessa ter matado companheira

O ourives Luiz Carlos Ferreira da Costa confessou à polícia ter assassinado sua companheira, Adriana Fernandes de Oliveira, em um motel de Limeira, no interior de São Paulo, no sábado. Horas depois de entrar no estabelecimento, Costa saiu sozinho, pagou a conta e disse que Adriana sairia depois. A recepcionista foi ao quarto e encontrou a mulher ferida. O ourives foi detido na rodoviária da cidade. Na delegacia, ele confessou o crime e foi indiciado por homicídio simples.