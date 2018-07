Ouro Branco-SP terá vacinação para conter meningite

Na sexta-feira, 14, um operário terceirizado que trabalhava em uma obra da Gerdau Açominas morreu vítima da doença e 18 operários foram internados, sendo que um deles já teve o diagnóstico positivo para meningite tipo C, o mais perigoso. Em Congonhas, cidade vizinha a Ouro Branco, duas pessoas também foram diagnosticadas com a doença. Uma delas, uma jovem de 19 anos, está em estado grave no Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte. A suspeita é de que a jovem possa ter contraído a doença durante uma festa em Ouro Branco. Além dela, uma criança de 7 moradora de Congonhas também foi internada com sintomas de meningite C.

A Secretaria de Estado de Saúde considera as internações casos isolados. Segundo o órgão, a vacinação em massa - chamada pela Secretaria de "bloqueio vacinal" - será realizada até 4 de novembro. Além dos moradores, também devem receber doses do medicamento operários que vivem em alojamentos e estudantes do campus da Universidade Federal de São João Del Rey no município.