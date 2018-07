Ouro recua em NY com medida do Fed O ouro negociado em Nova York caiu 0,99%, para US$ 1.124,00 por onça-troy, depois de o Federal Reserve, o banco central dos EUA, anunciar que vai expandir a lista de instituições que poderá usar para ajudar a drenar liquidez do sistema financeiro. Alguns analistas viram na medida um sinal de um possível aperto monetário futuro, o que pressionou o ouro.