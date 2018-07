Ousadia é o segredo de Robinho, Neymar e Cia.

"Temos de correr risco. Sei que a qualquer momento a equipe vai perder. Pode até tomar goleada, mas estamos criando situações de gols a todo instante", assume Dorival Júnior. "Nosso time não tem característica defensiva. E, quando ocorrer (derrota), a culpa será o técnico."

Apesar dos elogios, Dorival admite que o Santos precisa chegar às fases decisivas do Paulista com o time mais equilibrado. "As semifinais serão outra competição", afirmou o treinador. Nos oito últimos jogos, o Santos sofreu gols. A última vez em que o goleiro Felipe não foi vazado foi na vitória por 2 a 0 contra o Oeste, na Vila Belmiro, no dia 30 de janeiro. E defesa arrumada é um dos segredos de equipes bem-sucedidas em confrontos de mata-mata como a Copa do Brasil, prioridade do ano.