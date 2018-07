Outono começa hoje e paulistano terá dias amenos

"A tendência é que as temperaturas abaixem, principalmente à noite. Vai ficar mais confortável para dormir", afirma a meteorologista Neide Oliveira, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). "Para o paulistano, entretanto, ainda há riscos de enchente até o início de abril, porque podem ocorrer pancadas fortes de chuva."

De acordo com o Inmet, o clima deste outono não deve fugir muito das médias históricas da estação - março: 27ºC e 186 mm; abril: 25ºC e 78mm; e maio: 23ºC e 66mm. "Talvez com números ligeiramente acima", diz Neide, atribuindo a pequena variação ainda aos efeitos do El Niño - fenômeno responsável pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico, que causou o "verão doido" que acaba hoje. "Ainda sofremos as consequências", comenta a meteorologista.As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.