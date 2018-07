Outono termina com tempo aberto na capital paulista

Hoje, o predomínio de sol favorece a elevação das temperaturas, que no período da tarde devem atingir os 26ºC. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), os índices de umidade relativa se mantêm baixos e devem oscilar em torno dos 33%.

O inverno começa amanhã. A nova estação chega sem mudanças nas condições meteorológicas para os paulistanos. O dia deve começar com poucas nuvens e temperaturas em torno dos 13ºC. A máxima prevista é de 26ºC, com umidade relativa próxima dos 35%. As simulações mais recentes indicam uma semana de tempo seco e sem previsão de chuvas para a capital e Grande São Paulo.

Chuvas

O tempo ficará com muitas nuvens e com condição para pancadas de chuva em grande parte do Rio Grande do Sul. Permanece a chance de temporais, que deverão vir acompanhados de raios e rajadas de vento, e não se descarta a ocorrência de queda de granizo em alguns pontos do Estado gaúcho. As pancadas de chuva poderão atingir áreas do sul de Santa Catarina, principalmente a partir da tarde.

De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), haverá condição para pancadas de chuva também entre o leste de Alagoas, Pernambuco, leste e norte da Paraíba, no Rio Grande do Norte, centro-norte do Ceará, norte do Piauí, do Maranhão, do Pará, no Amapá, de Roraima, no centro-norte e oeste do Amazonas e entre o Recôncavo Baiano e o litoral sul da Bahia.

O dia terá céu claro e baixa umidade relativa do ar no período da tarde na faixa leste de Mato Grosso, no norte e leste de Mato Grosso do Sul, oeste e norte de São Paulo, Triângulo Mineiro e oeste de Minas Gerais, em Goiás e no Distrito Federal, Tocantins e no sul do Pará. Nas demais áreas do País haverá sol e pouca nebulosidade.