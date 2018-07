Outra Bardot Conservadora

Na sala de estar transformada em comitê de campanha situado em um prédio moderno não longe da Torre Eiffel, em Paris, Xavier Bongibault recebe os convidados. Aos 21 anos, ateu e homossexual assumido, o ex-militante da União por um Movimento Popular (UMP), o partido conservador de Nicolas Sarkozy, faz a triagem de telefonemas, pedidos de entrevistas e tempo concedido aos jornalistas com os quais sua chefe aceita conversar. Na escrivaninha, uma mesa de jantar circular de uso coletivo, Xavier explica que Frigide Barjot, a líder do movimento Manif pour Tous, não pode conceder muito tempo porque está na expectativa de ser recebida pelo presidente da França, François Hollande, no Palácio do Eliseu.

Em uma espécie de sabatina pré-entrevista, Xavier faz perguntas sobre o que o repórter pensa sobre o assunto em pauta: a legalização do casamento gay na França. Na conversa, garante "que nem todos os homossexuais são a favor", apresentando-se como exemplo.

A catequese dura tempo suficiente para que se possa observar os detalhes do comitê. Ao redor da mesa circular estão um gato, que passeia entre araras de vestidos, uma TV de tubo catódico, fitas cassete, estantes com uma profusão de arquivos transbordando e os restos de um quadro debochado de Dominique Strauss-Kahn, o ex-diretor-gerente do FMI acusado de estupro em Nova York. Velando sobre esse cenário retrô anos 1980, há um crucifixo no alto de uma das portas.

Por ela chegou Frigide Barjot, de 50 anos, chefe de Xavier e líder do movimento Manif pour Tous, grupo de ONGs que contagiou centenas de milhares de pessoas nos últimos seis meses na França opondo-se ao projeto de lei sobre o casamento homossexual. Duas horas antes de encontrar o presidente da república, Frigide usava uma bota de couro de pelos rosa até o joelho, meia-calça preta sob um short, blusa básica e um casaco rosa, no tom dos sapatos e da capa plástica do iPhone no qual falava.

Frigide Barjot, espécie de gozação sobre a sex symbol francesa dos anos 1960 Brigitte Bardot, é o nome artístico de Virginie Tellenne, nascida Virginie Merle em 25 de setembro de 1962 na cidade de Boulougne-Billancourt, nas imediações de Paris. Filha de uma professora de piano e de um industrial de Lyon, Jacques Merle - um dos maiores financiadores de campanhas de Jean-Marie Le Pen, líder do partido de extrema direita Frente Nacional -, Virginie era fruto do que se chama na França de alta burguesia católica, como ela própria resumiu.

Parte de seu passado está descrito no livro Confissões de uma Católica Descolada (em tradução livre); outra parte aflora em qualquer conversa com um interlocutor que demonstre interesse pelo assunto. Mais velha de duas irmãs, Virginie presenciou na infância o fracasso do casamento dos pais, "arrasado pelo desamor mútuo, infidelidade e egoísmo paternos e violência conjugal". Aos 11 anos, sofrendo de anorexia, viveu seu maior trauma - "a ferida do divórcio". Esse machucado, diz, é ainda hoje sua maior motivação.

Cientista política formada pelo prestigioso Instituto de Estudos Políticos de Paris (Sciences Po), chegou a militar pelo RPR, o partido gaullista de Jacques Chirac. Porém, desinteressando-se pelo assunto, mudou de profissão. Como humorista e cronista, Virginie começou sua carreira de relativa notoriedade na França nas noites do Banana Café, célebre boate gay parisiense situada no bairro de Châtelet. Lá ela animava festas com seu espírito jovial e brincalhão, muito álcool no sangue e alguns espetáculos de contorcionismo no balcão do bar.

Nessa época boêmia, uma de suas brincadeiras era realizar falsos casamentos homossexuais, como o do escritor e político Jean-Luc Romero. No universo gay, tudo era motivo de brincadeiras para Virginie, até ela se apaixonar por um dos amigos homossexuais com quem desejou se casar de fato. "Quando quis ser amada pelo que sou, uma mulher, eles não podiam me amar. Não podem amar mulheres", explicou. "Entendi isso quando um amigo gay me disse: ‘Teu corpo me dá nojo’. Foi como se eu tivesse tomado um facada."

O choque não aplacou de todo sua boemia. Em 1994, Virginie encontrou Basile de Koch, nome artístico do humorista e jornalista Bruno Tellenne, com quem se casou e de quem herdou o sobrenome. Juntos, Virginie - rebatizada Frigide Barjot pelo marido - e Bruno fizeram um casal descolado entre as tribos noturnas da capital, mesmo sendo ele por vezes reputado como tendo ideias de extrema direita.

O casamento, além de lhe dar dois filhos, serviu para amplificar sua celebridade. Nos anos 2000, suas aparições televisivas se tornaram frequentes em programas people, sempre salientando seu ar polemista.

Aos poucos, porém, esse universo começou a perder o interesse para Virginie. "Eu sofria por não valorizar a posse de bens, a carreira, a presença em meios elitistas. Então me dei conta de que nada disso me preenchia, que tinha problemas com as pessoas que me cercavam, com a falta de amor e com a injustiça", conta. "Pelos 40 anos, não queria mais viver. Estava indo em alta velocidade em direção a um muro."

A solução veio com um retorno às origens: a fé católica. "Pouco a pouco, uma força sobrenatural me fez compreender que havia um sentido, uma razão pela qual estava aqui. Descobri alguém que me amava: Deus", diz Frigide, falando sobre a reconversão. "Naquele momento, minha vida mudou para sempre."

Não só a dela, mas também a do país. Quando da vitória de François Hollande em maio de 2012, uma das bandeiras de campanha eleitoral do Partido Socialista (PS) se tornou um projeto de lei: a legalização do casamento homossexual. A iniciativa foi adotada pela ministra da Justiça, Christine Taubira, que enviou ao Parlamento a proposta sob o slogan "Mariage pour tous", ou "casamento para todos".

Em setembro, surgiram as primeiras manifestações de insatisfação com o projeto, sempre realizadas pelo grupo ultracatólico francês Civitas. Tradicionalistas, seus adeptos militam junto da extrema direita fascista e têm como um de seus símbolos Santa Joana d’Arc.

O caráter homofóbico dessas mobilizações, contudo, afastava a multidão e contrariava Frigide, que decidiu mobilizar seus contatos em torno de uma ideia: a Manif pour Tous. Ao grupo, juntaram-se ONGs de toda a França, a maior parte reunindo grupos católicos mais ou menos tradicionalistas. "Estávamos de saco cheio do movimento do Civitas. Então fizemos a manifestação de 17 de novembro", lembra, referindo-se a uma passeata que paralisou Paris e levou às ruas 100 mil franceses. "Eram pessoas que não queriam mal aos homossexuais, que eram até pelo amor homossexual, mas não concordavam com o casamento", diz, repetindo um de seus bordões.

A partir de então o movimento cresceu, incluindo casais com filhos pequenos, uma das marcas da mobilização. "As pesquisas dizem que a maioria dos franceses é a favor do casamento gay. Mas a maioria também é contra a adoção por gays, ou seja, é contra a Lei Taubira, porque ela é contra a filiação", justifica. "Sou contra a lei porque ela muda a filiação humana. A certidão de nascimento dirá que a criança é nascida de dois homens."

Seus argumentos, expostos de forma articulada, com gestos raros e contidos, em geral sem exaltação, cativaram segmentos conservadores, desorientados pela implosão da direita após a derrota eleitoral de Sarkozy para Hollande em 2012. Hoje, a militante é um símbolo não só da França católica, mas da França conservadora, avessa a temas tão distintos quanto aborto e reprodução assistida in vitro e política econômica do governo socialista.

Popular, Frigide cogita um retorno à política nas eleições municipais de 2014, mas por ora sua obsessão continua a mesma: reverter nas ruas a legalização do casamento gay. "Penso segundo a antropologia real, biológica, bioética: para se fazer um filho, é preciso um homem e uma mulher. O casamento é a instituição jurídica para se fazer filhos", reafirma. "Eu compreendi isso. Por que outros não podem compreender?"