Outra integrante do MST é morta no norte do RJ Uma integrante do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) foi encontrada morta a facadas, na tarde desta quarta-feira, em Campos dos Goytacazes (RJ). Ela participava de atividades em um assentamento no município e morava sozinha numa casa na zona rural. Regina dos Santos Pinho estava desaparecida desde segunda-feira (4) e foi localizada em sua casa, cuja porta tinha sinais de arrombamento. O corpo apresentava várias perfurações. Até o início da noite desta quarta, a polícia não tinha indícios do autor do crime.