Outras cidades já baniram o uso de sacolas

"Houve alguma resistência no começo, mas em 15 dias a cidade já tinha se adaptado", conta Gilson de Souza, encarregado de fiscalizar o cumprimento da lei pelo comércio. "Hoje apenas alguns pequenos comerciantes reclamam, as grandes lojas praticamente já se acostumaram. E os consumidores estão perfeitamente adaptados", completa.

Segundo Souza, a aceitação dos consumidores ocorreu devido a uma campanha de conscientização. "Estamos fazendo essa campanha desde a aprovação da lei, em meados do ano passado."

O Departamento de Serviços Urbanos enviou cerca de 3 mil notificações para os comerciantes alertando sobre a possibilidade de serem multados por desrespeitar a lei. Na primeira autuação, a multa é de R$ 1 mil; na reincidência, chega a R$ 2 mil. Numa terceira, ele perde o alvará de funcionamento.

Outras cidades. Outro município pioneiro no banimento das sacolinhas é Jundiaí, a 60 quilômetros da capital. Em 2010, a prefeitura fez uma parceria com os donos de supermercados e grandes lojas, que passaram a oferecer caixas de papelão e sacolas oxibiodegradáveis, chamada de compostável, aos clientes.

Em Americana, a 127 quilômetros de São Paulo, uma lei municipal aprovada em maio do ano passado também baniu as sacolinhas de todos os estabelecimentos comerciais. A norma está suspensa por ter sido declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça, mas, mesmo assim, os supermercados deixaram de fornecer as sacolas gratuitamente.