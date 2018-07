Outras nações têm metas mais urgentes e objetivas

"Portugal, mesmo sendo atrasado em relação à Europa, tem um currículo do ensino básico com metas mais objetivas. Já os parâmetros curriculares do Canadá são mais claros e mais simples, diferentemente do Brasil", compara Ilona.

A professora de Educação da USP Silvia Gasparian Colello afirma que as escolas brasileiras deveriam trabalhar mais com a ideia do "letramento emergente", conceito utilizado nos Estados Unidos. "Uma das possibilidades dessa ideia é que as escolas incentivem mais os pais a lerem para seus filhos, por exemplo. A alfabetização não deve ocorrer apenas na escola."

Enquanto o Brasil trabalha com a faixa dos 8 anos, o Chile estabeleceu em lei a obrigatoriedade de, aos 6, os alunos já estarem alfabetizados. Segundo o Ministério de Educação do país andino, ao final do 1.º ano, os alunos devem ser capazes de ler textos em voz alta, com precisão e pausas de pontuação.