Outras notáveis

Do tórrido verão às margens do Mediterrâneo (as temperaturas chegam fácil, fácil aos 40 graus e só anoitece depois das 21 horas) aos maravilhosos pueblos blancos.

1 Ronda

Espalhada sobre uma fenda de calcário, a cidadezinha conquista o visitante imediatamente. O Puente Nuevo, construído no século 18 sobre o desfiladeiro do Rio Tejo, liga as partes antiga e nova. A partir da ponte, é possível avistar as típicas casinhas brancas que caracterizam a cidade. A Plaza de Toros, de 1785, está entre as mais antigas da Espanha. Não estranhe se você vir passar, a cavalo, alguém de roupa flamenca – os moradores vestem trajes tradicionais em várias festividades ao longo do ano.

2 Málaga

A segunda maior cidade da Andaluzia é terra natal do pintor Pablo Picasso – o museu dedicado a ele tem 233 obras e fica no lindo Palácio Buenavista. Vale a visita. Ali também nasceu o poeta Federico García Lorca e é fácil encontrar notar referências a ele no centro histórico. Do alto da Alcazaba, fortaleza moura construída entre os séculos 8º e 11, abre-se a vista de toda a cidade. Atrás dela, estão as ruínas do Castillo de Gibralfaro e, à frente, um anfiteatro romano. No verão, aproveite a estrutura dos barzinhos da orla.

3 Marbella

Refinada e elegante, Marbella é o balneário mais sofisticado da Costa del Sol, entre Gibraltar e Málaga. Espere encontrar estrelas de cinema, toureiros e outros colunáveis. Entre iates, campos de golfe e hotéis luxuosos, é possível encontrar restaurantes tipicamente andaluzes, especialmente no centro histórico. Na orla de 26 quilômetros há 29 praias, escolhidas numa pesquisa com 600 jornalistas do mundo todo como as melhores da Espanha – à frente até de Ibiza.

Veja também:

Espanha concentrada