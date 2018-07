Outras religiões refletem diversidade Os números do Censo refletem a diversidade cultural e religiosa da capital paulista. Além da explosão de espíritas, que formam o quarto grupo religioso de São Paulo (530 mil pessoas), outras religiões tradicionais têm representatividade, como a dos adeptos do budismo (66,5 mil), da umbanda (51 mil), do judaísmo (43 mil) e do islamismo (8 mil). Também chama a atenção o número de ateus (70 mil) e de agnósticos (21 mil). / A.R.