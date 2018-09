Outras três linhas de produção de imunizantes têm pendências

Além do suposto problema no fornecimento da vacina antirrábica, outras três linhas de produção de imunizantes do Instituto Butantã, ligado ao governo estadual, estão com pendências que impediram a revalidação do certificado de boas práticas de fabricação, segundo informações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Os problemas foram detectados na produção das vacinas contra hepatite B e tríplice bacteriana (difteria, tétano e coqueluche) e dos soros hiperimunes (contra picadas de animais peçonhentos). Excluindo a vacina da gripe, que é apenas formulada e envasada no Butantã, e a antirrábica, esses três produtos correspondem a toda a produção de soros e vacinas do instituto.

O presidente da Anvisa, Dirceu Raposo, afirmou ao Estado que as pendências encontradas não oferecem risco sanitário e, por isso, a fábrica continua em funcionamento. Ele não revela, no entanto, que pendências são essas.

Procurada pela reportagem, a Secretaria Estadual da Saúde afirmou apenas, por meio de nota, que não foram detectados problemas que comprometessem a produção. Disse também que o motivo que levou à não revalidação do certificado de boas práticas não tem relação com o atraso na entrega da vacina antirrábica.

Sobre o fato de a fábrica de vacinas contra a gripe continuar parada - apesar de ter sido mostrada em propaganda política do PSDB supostamente funcionando -, a nota da secretaria afirma que a planta está concluída e equipada e que "o processo de qualificação e validação da produção está em curso".

Em abril, o atraso na entrega da vacina contra a gripe causou o adiamento da campanha de imunização de idosos nas Regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. Na época, o Butantã atribuiu a demora ao aumento da demanda de vacinas contra a gripe. Além da vacina sazonal, este ano o instituto ficou encarregado de fabricar 63 milhões de doses da vacina contra a gripe suína para o Ministério da Saúde. Depois, o instituto revelou que parte do lote da sazonal não havia sido aprovada.

Incêndio. Nos últimos anos, a produção de vacinas tem sido prioridade no instituto, o que deixou a pesquisa básica em segundo plano. O abandono do setor ficou evidente no incêndio ocorrido no mês passado no laboratório de répteis. O acidente destruiu toda a coleção de cobras do Butantã - a maior coleção do mundo de animais da região tropical, com 85 mil exemplares. Segundo a promotora Eliana Passarelli, que cuida do caso, foi descartada a hipótese de que uma sobrecarga de energia tenha sido a causa. "Agora aguardamos o laudo", disse.