Outro avião da Embraer saiu da pista na quarta-feira, diz China

PEQUIM - Um outro avião da Embraer saiu da pista durante o pouso em um aeroporto na China poucas horas depois do acidente que matou 42 pessoas na noite de terça-feira, segundo divulgaram hoje as autoridades locais.

O novo incidente com um avião Embraer 190, da companhia aérea Tianjin Airlines, ocorreu por volta das 11 horas de quarta-feira (meia-noite em Brasília), quando a aeronave pousava no aeroporto de Nanning, no sul do país, após ter saído de Xian, no noroeste da China.

O modelo da aeronave é o mesmo do avião da Henan Airlines que se acidentou na cidade de Yichun, no nordeste da China, na noite anterior.

A notícia do novo incidente foi divulgada no mesmo dia em que o departamento de aviação civil da China iniciou uma inspeção completa na rede de transporte aéreo do país.

De acordo com o departamento de aviação civil chinês, a inspeção terá como foco treinamentos de segurança, qualidade de pessoal, implementação de normas, segurança de rede, equipamentos, qualidade do treinamento e sistemas de prestação de contas.

Sem feridos

Segundo as autoridades locais, o incidente da quarta-feira com o avião da Tianjin Airlines não deixou feridos. O avião, que parou na grama, também não sofreu danos, apesar de várias luzes da pista de pouso terem sido quebradas.

O aeroporto ficou fechado por pouco mais de uma hora, e apenas três voos sofreram atrasos.

Segundo a afirmação de um porta-voz da Tianjin Airlines à agência de notícias estatal chinesa Xinhua, a empresa não recebeu nenhuma orientação para suspender suas operações com os Embraer 190.

A Tianjin tem 26 aviões desse modelo em operação, além de outras 19 aeronaves do modelo ERJ-145 fabricado pela empresa brasileira. A companhia tem ainda um contrato para a compra de mais 24 aeronaves do modelo 190.

A Henan Airlines operava com cinco aviões Embraer 190 antes do acidente da terça-feira. BBC Brasil - Todos os direitos reservados.

