Outro envolvido aplicava golpes

De dentro da cadeia, um dos envolvidos na morte do menino João Hélio Fernandes aproveitou para praticar o falso sequestro e extorquir dinheiro de famílias acuadas. Diego Nascimento da Silva, de 19 anos, foi pego praticando esse crime quando estava no Complexo de Bangu, onde cumpria a pena de 44 anos e 3 meses por envolvimento na morte do garoto. Ele era o carona do banco dianteiro do carro que arrastou João Hélio.

Durante dois meses, como provou um monitoramento feito por policiais da 15ª Delegacia de Polícia, Diego e os presos Wellington Ramos Monteiro e Josimar Rita de Souza aplicavam golpes por telefone - o "disque-extorsão" -, simulando sequestros. Entre maio e junho do ano passado, o trabalho dos policiais evitou que a quadrilha recebesse o pagamento de nove vítimas do falso sequestro. Diego e os comparsas realizavam cerca de mil ligações diárias.

Eles agiam mesmo com os bloqueadores de celular instalados em Bangu 2. O esquema fez vítimas em diversos Estados. Gabriele Couto Calheiro e Georgia Silveira, mulheres de dois presos, eram as responsáveis por receber os pagamentos das famílias extorquidas.

Aos outros comparsas de Diego na morte de João Hélio foi aplicada pena de até 45 anos de reclusão. Trata-se da pena máxima por latrocínio - roubo seguido de morte -, decretada para Carlos Eduardo Toledo Lima, de 24 anos. Ele dirigia o carro que arrastou a vítima. A decisão foi anunciada em 30 de janeiro de 2008, quase um ano após o crime, pela juíza Marcela Assad Caram, da 1ª Vara Criminal de Madureira.

No banco de trás estava o então adolescente E.. Tiago Matos, de 19 anos, e Carlos Roberto da Silva, de 22, que estavam no táxi do pai de Tiago, dando cobertura, foram sentenciados a 39 anos.