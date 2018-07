Outros 6 ônibus são incendiados em Sorocaba, em SP

Os bombeiros conseguiram evitar que apenas dois dos ônibus queimassem totalmente. Um galão com resto de combustível foi encontrado no local. No domingo (25), um ônibus foi parado por três homens encapuzados, na avenida Itavuvu. O motorista foi obrigado a descer e o veículo, incendiado. O outro ataque foi registrado na noite de sexta-feira (23) no Parque São Bento.

Desde o final de semana a Polícia Militar está escoltando os ônibus que fazem linhas noturnas. A Polícia Civil investiga se os casos têm ligação com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) ou são ações de vandalismo.