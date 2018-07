Outubro negro termina com dia de alta em Wall Street As bolsas de valores norte-americanas tiveram em outubro um dos piores meses já registrados, mas sinais de descongelamento dos mercados de crédito impulsionaram as ações nesta sexta-feira. O índice Dow Jones teve alta de 1,57 por cento, a 9.325 pontos. O Standard & Poor's 500 subiu 1,54 por cento, a 968 pontos. O Nasdaq avançou 1,32 por cento, a 1.720 pontos. Na melhor semana desde outubro de 1974, o Dow subiu 11,3 por cento. O S&P 500 avançou 10,5 por cento no período, maior alta semanal desde janeiro de 1980. O Nasdaq ganhou 10,9 por cento de segunda a sexta-feira. Afetado por preocupações sobre o tamanho dos danos da crise de crédito na economia global, o Dow Jones registrou a maior queda mensal em uma década, enquanto o S&P 500 tive o pior mês desde a quebra da bolsa de outubro de 1987. Para o Nasdaq, o recuo mensal foi o maior desde fevereiro de 2001. As ações financeiras, lideradas pelos ganhos de quase 10 por cento do JPMorgan Chase, impulsionaram Wall Street à medida que as taxas de juros interbancárias de curto prazo continuavam em queda. O recuo dos custos dos empréstimos interbancários elevou as esperanças de que os esforços globais para impulsionar a confiança nos mercados de crédito estão se segurando após os cortes do juro pelo Federal Reserve durante a semana e incitou a busca por barganhas por parte dos investidores. "Parece que você tem uma contínua melhora nos mercados de créditos e parece ser ter alguma esperança salvadora, mas as pessoas precisam saber, as condições podem ter melhorado, mas elas estão melhorando vagarosamente", afirmou Chip Hanlon, presidente do Delta Global Advisors.