Ouvidoria recebeu 155 queixas

Desânimo e descontentamento pela demora no atendimento é o que sente o paulistano quando precisa registrar um boletim de ocorrência pessoalmente ou pela internet. "Demora, os funcionários atendem com aquela vontade e nunca dá em nada", diz o estudante Thomas Mateus Simi, de 25 anos, que diz ter sido assaltado três vezes.

Simi não registrou as ocorrências pela experiência que teve há alguns anos com a mãe. "Fomos à delegacia e o policial disse que minha mãe foi roubada porque tinha vacilado, dado chance ao ladrão. É absurdo."

A aposentada Neila Marcilia Neto, de 72 anos, também não tem boas recordações da demora em um distrito. "Ainda bem que só precisei ir uma vez à polícia, tomei um "chá de cadeira"."

A demora é apontada como o pior problema nos distritos. "Perde-se muito tempo. Roubaram meu celular duas vezes. Registrei uma pessoalmente e perdi uma tarde inteira de trabalho. Na segunda vez, fiz o BO pela internet. Não demorou tanto, mas o processo também é bem devagar e olha que minha conexão com a internet é de banda larga!", ressalta o motorista de táxi Norberto Lima.

No primeiro semestre deste ano, o mau atendimento nas delegacias liderou as reclamações feitas à Ouvidoria da Polícia Civil. Foram 155 na capital.

O ouvidor Luiz Gonzaga Dantas disse que as reclamações se referem à demora e à má qualidade do atendimento. Em sua opinião, os policiais estão despreparados e o quadro de funcionários nas delegacias não é suficiente. "Precisamos resgatar o Estado no seu dever para com a sociedade. Mas também resgatar a sociedade para exigir o seu direito de ser bem atendida na área da segurança pública." As reclamações para a Ouvidoria da Polícia Civil podem ser feitas pelo telefone 0800-17-7070.