Ouvir Mozart não aumenta inteligência A música de Wolfgang Amadeus Mozart não aumenta a inteligência dos ouvintes, dizem cientistas austríacos em estudo divulgado ontem. A equipe, da Faculdade de Psicologia de Viena, compilou resultados de estudos sobre o "efeito Mozart" desde 1993 e não encontrou nenhuma prova significativa da existência do fenômeno, anunciado naquele ano por pesquisadores da Universidade da Califórnia. "Recomendo a todo mundo escutar Mozart, mas isso não vai aumentar as capacidades cognitivas, como alguns esperam", afirmou Jakob Pietschnig, líder da equipe. Para ele, o estudo realizado em 1993 na Califórnia tem pouca abrangência por ter sido feito com apenas 36 pessoas. / AFP