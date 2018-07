Overdose causa morte de detento no interior de SP Jefferson Adriano Silva Espíndola, preso da Penitenciária II de Itirapina (SP), morreu na segunda-feira em Rio Claro, também no interior paulista, vítima de "intoxicação exógena aguda", conhecida como overdose, de acordo com nota da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP).