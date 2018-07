Ovinos e caprinos: SP estimula expansão

Para fomentar a criação de ovinos e caprinos no Estado de São Paulo, o governo do Estado vai investir R$ 830 mil nos próximos três anos. O dinheiro será investido no programa de geração e transferência de tecnologias e material genético de caprinos e ovinos do pólo Apta Sudoeste, em Itapetininga (SP). Conforme os pesquisadores científicos da Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento (UPD) de Itapetininga, João Iapichini e Carlos Frederico de Carvalho Rodrigues, o objetivo do projeto é apoiar o desenvolvimento da ovinocaprinocultura familiar em bases técnico-científicas, proporcionando a geração de emprego e renda na atividade. Do dinheiro aplicado, R$ 400 mil serão disponibilizados ainda este ano, para a reforma das instalações do pólo de Itapetininga, e R$ 430 mil serão investidos em novos laboratórios, aquisição de matrizes de ovinos e caprinos e em um centro de capacitação de agricultores. Iapichini garante que São Paulo tem um grande potencial para a ovinocaprinocultura, principalmente nas pequenas propriedades do sudoeste do Estado. A unidade de pesquisa pretende aumentar a produção e a produtividade dos criatórios por meio da melhoria sanitária, nutricional e zootécnica do rebanho, desenvolver sistemas tecnológicos para a produção econômica e sustentável, promover a capacitação e treinamento de técnicos produtores, além de estimular a instalação e o crescimento das agroindústrias e aumentar a oferta de ovinos e caprinos em São Paulo. Para Iapichini, a unidade de Itapetininga vem contribuindo há vários anos em pesquisas na área de ovinos e caprinos, principalmente na produção de lã. "Hoje a demanda é por produtos de carnes."