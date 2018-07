Óvulos envelhecem por perda da capacidade de reparo do DNA

O processo de envelhecimento dos óvulos - que aumenta a dificuldade para engravidar e os riscos de embriões com alterações cromossômicas, como a síndrome de Down - ainda não é bem compreendido. Uma pesquisa divulgada nesta semana, porém, traz uma pista sobre essa questão ao demonstrar que a progressiva perda de qualidade dos óvulos tem a ver com uma falha no mecanismo de reparação da quebra do DNA desses óvulos.

O estudo, publicado na Science Translational Medicine, também conclui que a mutação no gene BRCA1 (o mesmo que aumenta o risco de câncer de mama) afeta o mecanismo de reparação do DNA, tornando as portadoras mais propensas à infertilidade.

O fenômeno foi observado em óvulos de camundongos e também em óvulos de mulheres.

Participaram do estudo 84 mulheres de 24 a 41 anos que haviam sido testadas para a presença de mutação no gene BRCA. Todas passavam por procedimentos de fertilização. A medida de um hormônio permitiu estimar quantos óvulos elas tinham sobrando em seus ovários. As que tinham a mutação apresentaram reservas menores em comparação às voluntárias sem mutações no gene BRCA.

O médico Newton Busso, especialista em reprodução da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo (Sogesp), diz que, se os resultados forem comprovados, a presença de uma história familiar de menopausa precoce pode passar a justificar a pesquisa pela presença da mutação. Se identificada, a portadora saberá que corre mais risco de envelhecimento acelerado dos óvulos, o que pode nortear estratégias relacionadas à reprodução.

"Se ela pretende ter filhos, mas não tem no horizonte uma gravidez, uma alternativa é o congelamento dos óvulos", diz. Por enquanto, não existe um método que impeça o envelhecimento reprodutivo. A esperança é que descobertas como essa, que levam ao entendimento dos detalhes do processo de degradação dos óvulos, tragam alternativas para revertê-la.