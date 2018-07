Oxford recebe doação de US$ 115 milhões

Os câmpus da histórica Universidade de Oxford eram inacessíveis a muitas famílias pobres da Grã-Bretanha, antes mesmo de o governo ter triplicado o valor da taxas escolares em 2010, numa medida de austeridade que provocou protestos violentos.

Anteontem, porém, Oxford anunciou uma doação de US$ 115 milhões de um ex-aluno, um grande capitalista de risco do Vale do Silício, como ponto de partida de um fundo de US$ 460 milhões dedicado a reduzir a perspectiva de uma dívida assustadora para os desfavorecidos.

As cem primeiras bolsas serão concedidas no outono britânico, quando as taxas mais altas começarão a valer.

O modelo segue o de muitas universidades dos EUA, que colocaram uma alta prioridade em oferecer ajuda financeira suficiente para que alunos talentosos de famílias de baixa renda não sejam excluídos à medida que os custos disparam.

As novas bolsas permitirão que alunos de famílias cujas rendas estão abaixo de US$ 25 mil anuais frequentem Oxford, por US$ 5,4 mil por ano, incluindo despesas de sustentação - quantia igual à anuidade da universidade antes de ser elevada para quase US$ 14 mil. Isso reduz sua dívida futura, já que os alunos cobrem suas anuidades com empréstimos governamentais a serem pagos somente depois que eles começarem a ganhar mais de US$ 32 mil por ano.

Jo Dibb, diretora da escola secundária feminina Elizabeth Garrett Anderson em Londres, disse em uma entrevista em que foram anunciadas as bolsas: "Se a pessoa vive em situação carente, a noção de ir para a universidade e sair com uma dívida enorme pode ser muito desanimadora." Algumas alunas da escola acompanharam Michelle Obama em uma visita a Oxford no ano passado.

Doador. Michael Moritz, presidente da Sequoia Capital, um investidor de primeira hora em empresas como Google, LinkedIn, YouTube e PayPal, fez a doação junto com sua mulher, a romancista Harriet Heyman.

Essa foi sua segunda grande doação a Oxford. Em 2008, eles deram ao Christ Church um montante de US$ 50 milhões.

Moritz, um galês, falou publicamente sobre como seu pai saiu da Alemanha nazista e acabou estudando em Oxford com uma bolsa. "Eu não estaria aqui hoje se não fosse pela generosidade de estranhos", disse. / THE NEW YORK TIMES, TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK