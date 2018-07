Özil inspira Arsenal em vitória fácil sobre o Villa

Contratado para o Arsenal por um valor recorde, Özil colocou seu time na frente aos 32 minutos e cruzou para o atacante Welbeck abrir sua própria contagem de gols pouco depois. Um gol contra de Aly Cissokho deu a disputa por encerrada aos 36 minutos.

O início de campanha impressionante do Southampton se manteve com a vitória de 1 x 0 sobre o Swansea City, que jogou mais da metade do tempo com 10 homens após o cartão vermelho de Wilfried Bony.

O gol de Victor Wanyama aos 35 minutos do segundo tempo colocou o Southampton na segunda colocação com 10 pontos, dois atrás do Chelsea, que encara o atual campeão Manchester City no domingo, e um ponto à frente do Arsenal.