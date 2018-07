PACA, SIM COTIA, NÃO Diogo Silveira, chef do Pomodori, criou um menu com carnes de caça, servido apenas aos sábados, no almoço. Há cateto, queixada, capivara, paca, faisão e javali (R$ 64; foto), que vem acompanhado por purê de batatas. R. Dr. Renato Paes de Barros, 534, Itaim Bibi, 3168-3123. 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 13h/16h e 19h/1h; dom., 13h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos.