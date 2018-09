Paciente agride médica em hospital na capital gaúcha Um paciente agrediu uma médica plantonista do Hospital Conceição, em Porto Alegre, na noite de ontem. Revoltado porque a médica considerou desnecessário fazer um procedimento que ele exigia, o homem derrubou um computador no chão e atirou o CPU no rosto da atendente. A profissional sofreu escoriações no nariz. A identidade do agressor e da vítima não foi divulgada pelo hospital.