Paciente engole agulha de dentista em Araçatuba-SP

A dona de casa procurou imediatamente o pronto-socorro da Santa Casa da cidade e através de exames de raios x e de endoscopia foi constatado que no estômago dela havia uma agulha. Na quinta-feira da semana passada, a dona de casa passou por novo exame, onde se verificou que a agulha estava alojada no intestino. Segundo informações do hospital, a mulher conseguiu expelir naturalmente o objeto no último domingo e a preocupação maior era o risco de perfuração intestinal.

A dona de casa registrou um boletim de ocorrência no 2º Distrito de Polícia do município e já foi ouvida pelo delegado José Roberto Lopes. "Ela já prestou depoimento e como não houve nenhuma lesão após engolir a agulha ela não representou criminalmente a dentista por lesão corporal culposa", explica. "Ela disse que expeliu normalmente o material e que pretende agora contratar um advogado para entrar com uma ação cível para reparação de danos materiais e morais contra a dentista", conclui o delegado.

Segundo informações do Conselho Regional de Odontologia (CRO) de Araçatuba, que vai investigar o caso, a dentista acusada é registrada no conselho, é capacitada e habilitada, e não há registro de reclamação contra a profissional. Ainda de acordo com o CRO, a paciente ainda não foi registrar o caso contra a dentista.