Paciente pediu ajuda da filha para sair da UTI Ainda sob as suspeitas que cercaram a morte de João Carlos Rodrigues, no final de agosto de 2012, na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Evangélico, em Curitiba, uma paciente - cujo nome não foi revelado - pediu à filha, três meses depois, para que ela a retirasse da UTI do mesmo hospital. A causa da morte de Rodrigues ainda é apurada - se houve a intenção ou não de desligar o aparelho que o mantinha vivo depois de quatro anos e quatro meses.