Paciente perde batalha legal para que se esclareça eutanásia

Uma britânica que tem esclerose múltipla perdeu nesta quarta-feira, 29, a batalha legal para que o Tribunal Superior de Londres obrigue a Procuradoria a precisar em que circunstâncias uma pessoa pode ser processada por ajudar outro indivíduo a morrer no exterior. Debbie Purdy, de 45 anos e com domicílio em Bradford, no norte da Inglaterra, estuda a possibilidade de viajar no futuro à Suíça, onde a eutanásia é legalizada, para se submeter à eutanásia assistida, diante da piora de sua doença. No entanto, Purdy, que se mostrou "muito decepcionada" com a decisão judicial e a quem foi concedida autorização para que apele, teme que seu marido, o músico cubano Omar Puente, possa ser julgado no Reino Unido se a acompanhar à Suíça para assisti-la na eutanásia. O suícído assistido é tipificado como crime no Reino Unido e acarreta uma pena de até 14 anos de prisão. No entanto, quase cem cidadãos britânicos colocaram fim à sua vida na Dignitas, clínica suíça especializada em eutanásia assistida, sem que seus parentes tenham tido que prestar contas à Justiça. Diante dessa ambigüidade, Purdy, que teve o diagnóstico da doença em 1995, quer que a Procuradoria do Estado britânico ofereça um guia sobre em que circunstâncias uma pessoa que ajuda a outra a morrer no exterior tem que enfrentar um processo judicial. No entanto, os juízes Scott Baker e John Aikens rejeitaram o pedido da mulher, por considerar que "implicaria em uma mudança na lei". Em sua decisão, os magistrados indicaram que "o crime de suicídio assistido está redigido de forma muito ampla para cobrir todos os tipos de circunstâncias diferentes" e que "só o Parlamento pode trocá-lo". A mulher, que mantém suas faculdades mentais, mas não consegue mais andar e cuja parte superior do corpo se debilita de maneira progressiva, se disse perplexa com a decisão judicial, já que, segundo ela, as pessoas precisam de "clareza". "Ainda não sabemos como podemos estar certos de que cumprimos a lei, porque, claro, não estou disposta a que Omar infrinja as leis. Não estou disposta a que vá para a prisão", disse a mulher, na saída da audiência no Tribunal Superior de Justiça. "Como podemos estar certos de que agimos dentro da lei se não nos dizem em que circunstâncias nos julgariam?", acrescentou Purdy, mas disse confiar em que a Corte de Apelações adotará uma visão diferente e que, enquanto isso, o Parlamento britânico recolha a indireta dos juízes e revise a lei. Em sua resolução, os magistrados mostram sua "grande solidariedade" pela mulher, o marido e todos aqueles em uma situação semelhante "que querem saber antecipadamente se serão processados por fazer o que muitos considerariam como algo que a lei deveria permitir, ajudar um ente querido a viajar ao exterior para colocar fim a seu sofrimento quando são incapazes de fazê-lo por sua conta".