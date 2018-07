Paciente que recebeu rim e pâncreas de Eloá passa bem Passa bem o homem de 25 anos que recebeu ontem o rim esquerdo e o pâncreas da adolescente Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos, segundo boletim do Hospital Beneficência Portuguesa. De acordo com o informe, divulgado hoje, o paciente "está acordado e sem dor" e os médicos consideraram "clinicamente bom" o estado de saúde. De acordo com a coordenadora clínica da equipe de transplantes de rim e pâncreas do hospital, Irene Noronha, o rim e o pâncreas "estão com boa função e estão evoluindo bem". Ainda segundo o boletim, "o pâncreas apresenta boa função e o nível de glicemia do paciente, que sofria com diabetes crônico, está normal, sem necessidade de insulina". A outra transplantada com o coração de Eloá, Maria Augusta dos Anjos, de 39 anos, também passa bem e continua com o quadro clínico estável, segundo o médico José Pedro da Silva. Os tubos foram retirados na noite de ontem e ela já conversa normalmente. Eloá, morta após ser feita refém por mais de 100 horas pelo ex-namorado, Lindemberg Alves, foi sepultada hoje em Santo André. Cerca de 12 mil pessoas, de acordo com a Polícia Militar, foram ao cemitério prestar homenagem à adolescente.