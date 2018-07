Pacientes com suspeita de dengue lotam postos em MS

A média de atendimentos a pacientes com suspeita de dengue em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, foi de 389 casos por dia na primeira semana deste mês, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. O número alto de pacientes e a pequena quantidade de médicos expuseram funcionários dos postos de saúde a graves riscos. Ontem, um médico de 35 anos foi agredido a socos e pontapés por três homens que aguardavam atendimento no posto de Nova Bahia, na zona norte. Foi a terceira ocorrência do tipo na capital.

Desde o início do ano, 12.528 pessoas com suspeita de dengue passaram pelas 72 unidades básicas de saúde, 7 postos de atendimento 24 horas e 2 unidades de pronto-atendimento de Campo Grande. Desse total, 855 pacientes tiveram a doença confirmada - 16 provavelmente estão com o tipo hemorrágico e um morreu no mês passado, segundo informações da Secretaria Municipal da Saúde.

O aumento do número de casos em relação ao ano passado é considerado "altamente preocupante". "Mais gente poderá morrer", alertou o coordenador estadual de Epidemiologia, Eugênio de Barros. Ele afirma que o problema não é falta de médicos, mas sim um aumento anormal no número de pessoas que estão procurando os postos de saúde. O Conselho Regional de Medicina discorda da observação e destacou, em nota, que "o órgão espera que sejam feitas contratações de mais médicos e que sejam garantidas as condições dignas de trabalho e segurança".

EPIDEMIA

Ontem, o Distrito Federal (DF) se juntou à lista dos cinco Estados -Acre, Rondônia, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso - com registros de epidemias. Quatro áreas do DF acumulam número de casos suficientes para caracterizar epidemia.

Uma reunião foi feita ontem para tentar montar um esquema de emergência contra o avanço da doença. Dois técnicos do Ministério da Saúde foram escalados para ajudar. Além do auxílio técnico, segundo o gerente de controle de vetores e animais peçonhentos do Distrito Federal, Humberto Oliveira Loiola, 5 aparelhos pesados e 12 portáteis para a realização do fumacê deverão ser cedidos pelo ministério. É esperada para hoje a divulgação de um novo boletim com número de casos suspeitos e confirmados no Distrito Federal.

A Secretaria de Saúde de Ribeirão Preto já encaminhou ao Ministério Público Estadual 22 processos, ainda sem resposta, com pedidos para a Justiça autorizar a abertura de imóveis nos quais os moradores não são encontrados ou se recusam a receber os agentes de controle de vetores no combate ao mosquito Aedes aegypti.

A cidade registrou 1.312 casos de dengue neste ano. Uma pessoa pode ter morrido por causa da doença.