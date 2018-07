Pacientes do CHS aguardam até 2 anos por cirurgia Enquanto as fraudes no CHS são investigadas, pacientes esperam até dois anos por uma cirurgia. É o caso de Guilherme Zanardi, de 8 anos, morador de Sarapuí. Em 2009, foi diagnosticado um desvio na bacia e nas pernas. Ontem, sua mãe, a auxiliar de produção Karina Zanardi, tentou novamente marcar uma cirurgia sem sucesso. "O pior é que não dão uma previsão", lamenta.