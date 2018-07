Pacientes em Guarulhos-SP recebem córneas de Eloá Os pacientes que receberam as córneas de Eloá não saberão que os órgãos são da adolescente, morta após ser mantida refém pelo ex-namorado Lindemberg Alves, em Santo André, no ABC paulista. Anteontem, uma equipe do Hospital Carlos Chagas, em Guarulhos, na Grande São Paulo, realizou quatro transplantes de córneas, sem especificar quem ficou com os órgãos de Eloá. A equipe médica informou que todas as cirurgias foram bem-sucedidas e os pacientes passam bem. As córneas foram os últimos órgãos da adolescente que foram transplantados. Elas estavam armazenadas na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e, na quarta-feira, deixaram o hospital. A Central Estadual de Transplantes, porém, não informou o destino. O Hospital Carlos Chagas também não forneceu as identidades, a pedido dos próprios pacientes. De acordo com um boletim médico do Hospital Beneficência Portuguesa, Maria Augusta dos Anjos, mulher de 39 anos que recebeu o coração de Eloá, já está sem os cateteres e deve deixar hoje a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). O receptor do pâncreas e do rim esquerdo, o aprendiz de mecânica Emerson Gentil Dardis, de 25 anos, saiu da UTI na quarta-feira e já consegue caminhar pelo quarto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.