Pacientes que receberam órgãos de Eloá terão alta hoje Dois pacientes que receberam órgãos de Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos, morta pelo ex-namorado Lindemberg Alves, de 22 anos, deixam o hospital hoje. Segundo boletim médico do Hospital Beneficência Portuguesa, onde Maria Augusta dos Anjos, de 39 anos, e um homem de 25 anos, que não teve o nome divulgado, estão internados desde o dia 20 de outubro, eles passam bem e devem receber alta nas próximas horas. Às 13 horas, os transplantados concederão entrevista no hospital. Maria Augusta, que vive em Belém e mudou-se para São Paulo à espera de um transplante, recebeu o coração de Eloá. O jovem de 25 anos, que sofria de diabete crônica e insuficiência renal, recebeu o pâncreas e um rim da adolescente. Foram transplantados ainda o outro rim, o pulmão e as córneas da garota. Eloá teve morte cerebral depois de ser atingida na cabeça por um tiro disparado por Lindemberg no dia 17 de outubro, no desfecho do mais longo caso de cárcere privado do Estado. Ele está preso na penitenciária José Augusto César Salgado, em Tremembé. No dia 28, o Ministério Público Estadual denunciou Lindemberg por assassinato duplamente qualificado, duas tentativas de homicídio, cárcere privado e disparo com arma de fogo.