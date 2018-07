Pacientes têm de viajar 300 km para perícia

Procurada pela reportagem, a Secretaria Estadual de Gestão Pública respondeu, em nota, que a realização de perícias médicas do núcleo de Ribeirão Preto foi alterada, temporariamente, para São Paulo e que deve ser regularizada no próximo mês.

Enquanto isso, afirma a nota, o servidor acometido de doença grave deve agendar a perícia na capital e encaminhar um relatório médico completo e exames recentes que justifiquem a impossibilidade de locomoção. Com esse material, o Departamento de Perícias Médicas Estaduais avaliará a possibilidade de a perícia ser realizada na própria região.

A nota enviada pelo órgão não explica se os procedimentos já agendados para o mês de fevereiro em São Paulo serão deslocados para Ribeirão Preto com o possível retorno do trabalho pericial. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo