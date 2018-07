Pacote antifraude na Câmara de SP passa incompleto O pacote antifraude na Câmara Municipal de São Paulo foi aprovado ontem pela metade. Como anunciado na semana passada, a Mesa Diretora acabou com senhas para marcação de presença e definiu a biometria como único sistema - a partir de agora, vereadores terão de usar impressão digital ou dizer seu nome no microfone. Também se decidiu tirar o terminal do lado do elevador. Mas duas das quatro propostas ficaram para agosto e dependerão de aprovação de projetos de lei - o fim do prazo de 4 horas para registro da presença e o desconto no holerite para quem deixar o plenário.