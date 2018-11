Pacote-bomba é destruído em aeroporto, diz Barein

O Ministério do Interior disse estar investigando o pacote-bomba, enviado da Grã-Bretanha via Dubai. Acredita-se que a embaixada britânica em Manama fosse o alvo de uma bomba que explodiu no domingo sob um veículo nos arredores.

A chancelaria britânica disse estar ciente dos relatos sobre o envio de explosivos para o Barein, e prometeu investigar o caso.

Nos arredores da praça da Pérola - que deve seu nome a uma estátua derrubada pelas forças de segurança durante a repressão a protestos da maioria xiita do país -, tropas de choque brandindo cassetetes usaram gás lacrimogêneo para impedir que manifestantes se aproximassem do local.

"Há pelo menos cem jipes da polícia tentando impedir os participantes de uma passeata de chegarem à praça da Pérola", disse um ativista à Reuters por telefone. "Eu vi umas dez pessoas sofrendo pela inalação de gás lacrimogêneo, e houve mais ou menos três detenções."

Protestos iniciados em fevereiro levaram a monarquia sunita a pedir ajuda militar a países vizinhos. O governo acusou o Irã, potência xiita regional, de estimular os distúrbios.

As novas manifestações começaram após cerimônias xiitas que aludem ao martírio do califa Hussein, neto do profeta Maomé, durante a batalha de Kerbala, no atual Iraque, no ano 680 da era cristã.

(Reportagem adicional de Mohammed Abbas e Firouz Sedarat)