Pacote-bomba explode em agência de Correios de SP Uma bomba explodiu hoje à tarde dentro de uma agência dos Correios na Avenida Pacaembu, na altura do número 1440. Segundo a Polícia Militar, não há registro de feridos. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) continua no local para investigar a ocorrência. Ainda de acordo com a PM, funcionários dos Correios encontraram um segundo pacote com o mesmo remetente e características do que explodiu.